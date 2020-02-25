أحدث ظهور لشقيقة محمد رمضان مع خطيبها بعد حفل الخطوبة

شاركت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، بصورة لها برفقة خطيبها في أحدث ظهور لهما بعد حفل الخطوبة.وكانت إيمان قد احتفلت بخطبتها على شاب يدعى حسام حامد في حفل عائلي اقتصر على أسرتيهما وذلك يوم 16 فبراير.إيمان رمضان هي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وظهرت معه في العديد من الحفلات والعروض الخاصة، وتعمل بمجال «عسل النحل».