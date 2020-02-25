«كورونا» يعلق الدراسة أسبوعين فى مدارس البحرين

أعلنت البحرين، الثلاثاء، تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، تحسبًا لانتشار فيروس كورونا، ووصلت حصيلة إصابات بفيروس كورونا (المستجد) إلى 23 حالة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة، وذلك بنقلهم الفوري إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.ولفتت إلى قيامها بالإجراءات والفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.ووصلت الحالات المصابة إلى المملكة قبل صدور قرار شئون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطارى دبي الدولي والشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.