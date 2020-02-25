«دخل الحمام 3 مرات».. كواليس توقف أتوبيس الزمالك في «البنزينة» (فيديو)

بعد انتشار فيديو لأوتوبيس فريق الزمالك خلال توقفه أمام محطة وقود مصر في منطقة غمرة، بينما قام لاعبو نادي الزمالك بالنزول، قاصدين دورك المياه الموجودة داخل المحطة، زارت «الدستور» محطة الوقود وحاورت أحد العمال داخل المحطة لاكتشاف مدى حقيقة وقوف أوتوبيس النادي الأبيض.وقال مصطفى الصغير، أحد العاملين في محطة الوقود التي اتخذها لاعبي الزمالك استراحة لهم، إنهم فوجئوا بنزول مجموعة من الشباب من حافلة الفريق، قاصدين دورة مياه المحطة، لافتًا إلى أن الأوتوبيس كان ينتظر خارج المحطة في انتظارهم.

تابع أن الاعبيين تراوحت أعمارهم ما بين 18 و20 عامًا، كما أن بعضهم كان يرتدي قميص النادي، مُعلقًا "الأتوبيس مكنش بيمون بنزين من عندنا واللعيبة كانوا داخلين خارجين على الحمام فيهم واحد داخل 3 مرات ووقفوا كتير في المحطة وعمالين بيتكلموا في الموبايلات".عن رجال المرور أكد الصغير أنهم كانوا يعملون على قدم وساق من أجل تسهيل حركة الأوتوبيس وتيسير الشوارع من أمامهم من أجل الوصول للاستاد في الموعد المحدد، مُشيرًا إلى أنهم قاموا بإيقاف الشارع بالكامل من أجل تحريك الأتوبيس والذي توقف ولم يتحرك الأمر الذي أزعج السائقين.ويضيف العامل أنه الأوتوبيس وصل للمحطة في السابعة وأربعون دقيقة مساءً، وغادر في الثامنة وثلاث دقائق، وحاول العاملين الحديث مع اللاعبيين إلا أنهم لم يحصلوا منهم على أي معلومة سوى أن المباراة تم تأجيلها ساعة فقط.