تعرف على مواقيت الصلاة وكيفية حساب موعد الصلوات

يبحث الكثير من الأشخاص عن المواقيت الخاصة بالصلاة يوميا، ويزداد البحث عنها يوميا في الكثير من المواقع الإلكترونية المختلفة التي تهتم بهذه الأمور، ويختلف التوقيت في محافظات مصر والعواصم المختلفة الأخرى، وهذا يكون شامل مواقيت الصلاة بداية من الفجر وحتى العشاء.

والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ولها أهمية لا تضاهى والدليل على ذلك هو الكيفية التي فرض تعالى بها الصلاة على المسلمين، فكان تشريعها مختلفاً عن باقي العبادات أي أنها لم تكن عن طريق الوحي بل كانت عن طريق رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج، وفيما يلي نقدم لكم كل ما يتعلق بمواقيت الصلاة التي يبحث عنها كل مسلم بشكل يومي لأدائها في وقتها.

مواقيت الصلاة

تعتبر مواقيت الصلاة من الأمور المهمة التي يهتم بها المسلمين في كل دول العالم، ولذلك توفرها المواقع الإلكترونية بشكل مجاني على موقعهم الشخصي من أجل الحصول على الثواب لكل شخص يدخل ويعرف ما هو موقت الصلاة سواء كانت الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء.

وتعد مواقيت الصلاة من المواقيت الزمانية التي تحدد بداية من دخول وقت الصلاة وحتى انتهائها، ويختلف كل وقت من أوقات الصلاة باختلاف الدول التي يؤذن فيها المساجد المختلفة، ولكل صلاة توقيت معين، فمثلا، أذان الفجر يكون بدايتها عند طلوع الفجر الثاني وآخرها عند بداية طلوع الشمس.

ويكون وقت صلاة الظهر عندما تبعد الشمس عن وسط السماء والذهاب إلى جهة الغروب، وأيضا عندما يكون ظل الرجل مثل الطول الخاصة به، أما بالنسبة لموعد صلاة العصر فيكون إذا صار ظل الشيء مثله ويستمر الموعد حتى تصفر الشمس تماما.

ويكون وقت صلاة المغرب هو الأول من الغروب الذي يكون كامل وحتى نهاية الشمس وغياب الشفق الذي يكون أحمر اللون، ووقت صلاة العشاء، يبدأ عند غياب الشفق الأحمر وذلك يكون إلى 1/3 الليل مع قيام نصف الليل أيضا، ولكن المواقيت سهلت علينا هذه الأمور وأصبح لكل صلاة وقتها المحدد الذي يجب أن تتبعه بشكل قوي.

طريقة حساب موعد الصلوات

إذا كنت تريد أن تحسب موعد كل صلاة، عليك أن تعرف الآتي :

في حالة صلاة الظهر يوضع شيء عمودي وفي مكان مفتوح وعندما تطلع الشمس من ناحية المشرق يكون الظل في ناحية الغرب وكلما زادت الشمس في السماء سوف تجد أن الظل يقل تدريجي، وهذا دليل كبير على أن هذا الوقت هو وقت الظهر.

أما في حالة صلاة العصر، يبدأ كل شيء أن يكون مثل الطول وخصوصا عندما تزول الشمس من عليه، وفي وقت الانتهاء ينقسم إلى 3 أوقات وفي بداية هذه الأوقات يكون طول اظل ممتلىء إلى حد ما ووقت الجواز وهو أن يكون اللون الخاص بالشمس أصفر ووقت الاضطرار وهو الغروب الخاص بالشمس.

وفي وقت صلاة المغرب يبدأ من وقت غروب القرص الخاص بالشمس وذلك يكون بشكل كامل، وفي وقت الانتهاء يكون بغياب الشفق أحمر اللون، أما وقت صلاة العشاء فيبدأ من بعد الخروج من المغرب وغياب الشفق تماما، ووقت صلاة الفجر يعرف باسم البياض الذي يكون ممتد في اليمين واليسار وحتى طلوع الشمس مرة أخرى، ويجدر الإشارة أيضاً إلى أنه لابد من التعرف على مواعيد الإمساك في السعودية وعلى مستوى جميع الدول أثناء الشهر المبارك .

خدمة مواقيت الصلاة

يوجد الكثير من المواقع الإخبارية التي تقدم للقراء بعض الخدمات التي تكون مجانية وتتواجد على الصفحة الرئيسية من بينها خدمة مواقيت الصلاة، ويوجد فرق توقيت في الصلاة من الوقت للآخر، ولكن يكون الاختلاف ثواني أو دقائق بسيطة بين المحافظة والأخرى.

وتعد الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة وهي بين العبد وربه فقط، كما أن الصلاة لا تسقط من على الشخص لأي سبب من الأسباب، وفي حالة إن كنت مريض يمكنك أن تصلي وأنت جالس وفي حالة عدم وجود مياه يمكنك أن تتيمن بالرمال إذا كنت في الصحراء، فلذلك لا تسقط من على الشخص ولا يمكن أن تنقطع فلذلك عليك الحفاظ عليها دائما.

وتعد مواعيد الصلاة هي الاهم بالنسبة للمسلمين في كل دول العالم، وسوف تحتاجها معك دائما خصوصا في الأماكن التي لا يوجد بها أي مساجد أو أي شيء يدل على وجود الصلاة، فلذلك يمكنك ان تستخدم الأجندة أو المواقع الإلكتروني المتميزة التي من خلالها يمكنك أن تعرف مواعيد الصلاة سواء في وقت الفجر أو الظهر أو في وقت المغرب أو العشاء، فلذلك الأهم على الإطلاق أن تعرف ما هي المواعيد الخاصة بالدولة التي تذهب إليها.

من الممكن أن تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى كما أن فرق التوقيت يكون مختلف أيضا من دولة لأخرى، فيكون فرق التوقيت ساعة أو ساعتين أو من الممكن أن تكون 7 ساعات أو أكثر من ذلك وفقا للمكان الذي سوف تصلي فيه أو الدولة التي تكون فيها .

مواقيت الصلاة في القاهرة 2020

تختلف مواعيد الصلاة في القاهرة باختلاف التوقيت الصيفي والشتوي فيقل أو يزيد لدقائق معدودة فقط لا غير، فلا يمكن أن تخطئ في أي موعد، وكل ما عليك أن تصلي الصلاة في مواعيدها دون حدوث أي شيء، فلا يجب أن تجد ما يمنعك من الصلاة في الوقت المناسب لها، وعليك أن تعرف ما هي التوقيتات المختلفة للصلاة باختلاف المكان الذي تود الصلاة فيه أيضا، وذلك وفقا للعام الجديد 2020.

طرق التعرف على مواقيت الصلاة 2020

يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة مواقيت الصلاة 2020 جيداً وذلك ليداوم على أدائها في أوقاتها وعدم إهدارها حتى لا يخسر في الدنيا والآخرة، وها نحن نقدم لكم أثر الصلاة في حياة المسلم لتدركوا الدور العظيم الذي تقدمه حياتنا اليوميه :

● تعمل الصلاة على مساعدة المسلم ليكون بناءً نافعاً لمجتمعه وكل من يعيشون حوله.

● تزرع قيم سامية داخل كلاً منا فضلاً عن التحلي بالصفات الدينية مثل التأدب عدم التعرض للناس بأذى وغض البصر و التحدث بكل ماهو طيب.

● تكون الصلاة سبباً في التقرب من الله سبحانة وتعالى فتجعله على اتصال دائم به في كل وقت وأي مكان.

● يتمتع الشخص الذي يحافظ على صلاته بحب الناس له وقبولهم لأفعاله نظراً لتدينه والتأكد من أنه يرعى الله ويخشاه، حيث يتجنب المعاصي والآثام وينهى عنها.

أخيراً وليس آخراً، لابد من تحري الصلاة في أوقاتها لما لها من تأثير إيجابي على التكوين النفسي والعقلي والبدني للفرد، فيحصل بها الهدوء والسلام النفسي والداخلي وحتى ننال بها رضا الله عز وجل ورضوانه.