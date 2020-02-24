إلهام شاهين: «زهقنا من الأعمال التركية المدبلجة» (فيديو)

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان أيام القاهرة بباريس.وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc"، إن هذه النوعية من المهرجانات تعمل على وصل أبناء الجاليات العربية في مختلف أنحاء العالم بالوطن العربي، لافتة إلى أن الكثير من الأجيال العربية المتواجدة في أوروبا تنسى هويتها العربية.وأبدت الفنانة إلهام شاهين عن استيائها من الأعمال التركية المدبلجة، قائلة: "زهقنا من الأعمال التركية المدبلجة في مصر ولا نرغب في نشر الفن التركي في مصر ولكننا نرغب في نشر الفن العربي في دولنا، بالإضافة إلى نشره في الدول الأوروبية التي يكثر بها الجاليات العربية".وأشارت إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الفنان، قائلة: "من الضروري اختيار نوعية الأعمال التي يشارك فيها الفنان والتي تعبر عن هويتنا العربية"، مبدية رغبتها في العودة إلى الفن الأصيل القوي.