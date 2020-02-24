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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تحظر تصدير مستلزمات فحص كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:15 ص
كورونا
كورونا
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أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، اليوم الإثنين، قرارًا بحظر تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها، ومستلزمات فحص فيروس (كورونا المستجد COVID19).

وقالت (التجارة) الكويتية- في بيان صحفي: تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسحة منه - إن القرار شمل حظرًا مؤقتًا لتصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح، والتي تحتوي على كلوروهكسيدين الكحول الاثيلى، كما تضمن حظر القفازات الطبية، والملابس الوقائية للجسم والأحذية.

وكان مجلس الوزراء الكويتى، قد وجه في اجتماعه الأسبوع الماضي، وزارة التجارة والصناعة الكويتية، بحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد COVID19).

يشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية، كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس (كورونا المستجد COVID19)، وهي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عامًا، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عامًا، موضحة أن الحالة الصحية للمصابين الاثنين طبيعية حتى الآن، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.

وأضافت أن الحالة الثالثة هى لغير محددى الجنسية (بدون)، ويبلغ من العمر 21 عامًا؛ حيث إن هناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، مؤكدة أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.

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