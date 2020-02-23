باسم سمرة يحذر محمد رمضان: «فوق لنفسك.. أنت عيل صغير»

علق الفنان باسم سمرة على هجوم محمد رمضان عليه خلال لقاء تلفزيوني أمس، حيث وصف رمضان، باسم سمرة بأنه "مش في وعيه".وقال سمرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه يلوم على الإعلام أنه لم يلتفت إلى أعماله الجيدة ولكنهم يتواصلون معه من أجل محمد رمضان معلقًا "محمد رمضان وإيه بتاع".وتابع: "أنا ما أقدرش أرد عليه لأنى ابن ناس محترمة.. وأدعو رمضان للتمثيل أمامي فى فيلم روائي قصير لمدة 10 دقائق".واستطرد: "محمد رمضان الشيطان سايقه.. وده عيل صغير وبقوله فوق لنفسك يا رمضان".وأردف: "معرفش الهبل اللي بيقوله، أقول لأمي وأختي وبناتي إيه عن الكلام الأهبل اللي بيقوله".