وفاة حالة ثالثة في إيطاليا إثر الإصابة بـ«كورونا»

لقيت حالة ثالثة مصرعها في إيطاليا جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".وقال مسئول الصحة بإقليم "لومبارديا" جوليو جاليرا،في تصريحاته للصحفيين، الأحد، إن الضحية كانت امرأة مسنة من بلدة "كريما" الواقعة بالقرب من مدينة "ميلانو"الإيطالية، والتي كانت تعاني أيضًا من مرض السرطان.ولقي مريضان مسنان مصرعهما شمالي إيطاليا إثر الإصابة بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ48 ساعة الماضية.