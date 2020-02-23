بعد وفاته.. أبرز المعلومات عن السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقى

توفى، منذ قليل، عمرو مصطفى فهمى، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقى لكرة القدم، عن عمر يناهز 37 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية.وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن عمرو فهمي.- اسمه عمرو مصطفى مراد فهمي، تخرج في قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004.- حصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006.- التحق بالعمل في "كاف" كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.- تولى عمرو العديد من المناصب داخل الاتحاد الإفريقي، خلال السنوات الماضية، لينال ثقة "كاف" في تولي منصب السكرتير العام، ليكمل مشوار والده مصطفى مراد فهمي وجده مراد فهمي اللذين توليا هذا المنصب من قبل.- عمل كمساعد منسق في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.- بعدها أصبح مديرا للعمليات في شركة لا جارديير الفرنسية في إفريقيا من أغسطس 2016.- تقدم فهمي بطلب لشغل الوظيفة، وقوبلت مقوماته بقبول لدى اللجنة التنفيذية لـ"كاف" في اجتماعها بالرباط ليتولى المنصب رسميًا.