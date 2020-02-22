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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتراضا على بلطجة وزيرة الدخلية.. استقالة مسؤول الهجرة البريطاني

السبت 22/فبراير/2020 - 11:40 م
بريطانيا
بريطانيا
محمد عمر
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استقال مارك طومسون، المدير العام لمكتب التأشيرات والهجرة والجوازات البريطانية، بعد أسابيع من تعيينه في هذا المنصب، في ظل انتقادات لسياسات وزيرة الداخلية.

وأفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم السبت، بأن وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، تتبع سياسات أشبه بالبلطجة تجاه من تحتها، الأمر الذي أجبر طومسون على الاستقالة وهو أحد كبار موظفي الخدمة المدنية بالوزارة.

وقال ميك جونز من اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS)، وهو أكبر نقابة لموظفي وزارة الداخلية، إن نهج الوزيرة باتيل في قضايا الهجرة المختلفة هو ما أدى إلى استقالة طومسون.

وتساءلت باتيل الأسبوع الماضي عن سبب عدم تمكن الشرطة من استخدام القوة ضد بعض المتظاهرين، ما عرضها لاتهامات قوية وأنها تسعى لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.

وأخبر طومسون زملائه أنه قدم استقالته وسيغادر منصبه الشهر المقبل بعد خمس سنوات من وجوده في مكتب التأشيرات والهجرة والذي ترأسه منذ أسابيع فقط، فيما قالت مصادر في وزارة الداخلية أمس إن طومسون قرر المغادرة قبل تعيين باتيل وزيرة للداخلية لـ"البحث عن وظيفة أخرى".

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