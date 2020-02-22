محمد الباز يدعو إلى التبرع لمستشفى بهية (فيديو)

دعم الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الحملة التي أطلقها مستشفى بهية لدعوة المواطنين للتبرع له حتى 21 مارس لمواجهة السرطان بين الأمهات.وقال محمد الباز خلال تقديم برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»: «أضم صوتي للحملة.. المستشفى أولى بالتبرعات ولأن معندهمش فلوس لعمل إعلانات.. خيركم في بهية».وأطلق المستشفى حملة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق المرأة، لحث جميع الجهات الداعمة لمستشفى بهية للتبرع، حتى تصبح مدة انتظار المحاربة ضد مرض السرطان 21 يومًا فقط.