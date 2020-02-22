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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس الوفد: «لم الشمل» لاقت إعجاب الشارع المصري

السبت 22/فبراير/2020 - 07:54 م
بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن مبادرة لم الشمل كانت إيجابية ولاقت ترحيبًا من الناس في الشارع وتؤكد أن باب الوفد مفتوح للجميع، مشيرًا إلى قولة معاوية: "لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد، مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة للوفد ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المرأة والشباب في المحافظات، اليوم السبت، في بيت الأمة.

وأوضح أبو شقة أنه عندما أطلق مبادرة "لم الشمل" لم يكن الهدف تركيب وفدي على غير وفدي، وإنما الهدف الأساسي تصدير للجميع أننا حزب له قرار وأنه حزب لا يبتغي إلا للمصلحة العامة وليس لمصلحة أشخاص: "لن يحدث انحياز لمصلحة شخص على الآخر، وإنما نعلي مصلحة الحزب".

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