رئيس «الدستورية» يهدي مدبولي درع المحكمة

أهدى المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، درع المحكمة الدستورية العليا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الاجتماع الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية، المنعقد بالقاهرة.وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، ويستمر حتى 25 فبراير.حيث حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمرو مروان وزير العدل، والدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وعدد من الشخصيات العامة والقضائية.ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضي، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.