درة: كنت أخبر السائلات عن ظافر العابدين بأنه متجوز (فيديو)

قالت الفنانة التونسية درة إن، هناك علاقة صداقة قديمة جمعتها بالفنان ظافر العابدين، لافتة إلى أنها تعرفت عليه أثناء عملها كموديل في عرض أزياء.وأضافت درة، خلال لقائها ببرنامج "سهرانين" المذاع على فضائية "on e"، مع الفنان أمير كرارة أن، الفنان ظافر العابدين كان وسيمًا منذ بداية معرفتها به، إلا أنها كانت معتادة عليه وكأنه أخ لها، ولم تكن تشعر بوسامته التي شعرت بها إلا بعد مجيئه إلى مصر، مشيرة إلى أنه عندما اشتهر ظافر العابدين عربيًا شعرت كأنها الخاطبة الخاصة به.وتابعت:" كل البنات بتكلمني عن ظافر العابدين وتسألني عنه، فكنت بقفلهم وأقول لهم إنه متجوز".