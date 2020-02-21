المسمارى: أردوغان هو الراعى الرسمى للإرهابيين فى ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن التدخل التركي في بلاده يعد استعمارا واعتداء على سيادة الدولة الليبية.أضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الآن، المُذاع على فضائية extra news، أن تمكن قوات الجيش الليبي من تدمير سفينة تحمل أسلحة وذخائر تركية في ميناء طرابلس بالعاصمة الليبية، تمثل ضربة دقيقة بُنيت على معلومات من الاستطلاع في ميناء طرابلس؛ حيث تم إنزال مجموعات من السفن بها دبابات تركية وتم تدميرها بالكامل.وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الضربات التي يوجهها الجيش الليبي للمجموعات الإرهابية في طرابلس، هى السبب وراء هيستيريا أردوغان في خطاباته.وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي، أن أردوغان حاول أن يغطي على حجم خسائره أمام الرأي العام التركي، لافتًا إلى أن أردوغان يصر على التدخل في الشأن الليبي على مدار الساعة، وكأنه رئيس المجلس الرئاسي وليس فايز السراج، مؤكدًا أن أردوغان هو الراعي الرسمي للإرهابيين في ليبيا.