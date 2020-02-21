ورشة عمل بين مصر واليونان لزيادة الحركة السياحية

اتفق الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع وزيري السياحة والثقافة اليونانيين، على عقد لقاء ثنائي في مصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات، بالإضافة إلى ورشة عمل مشتركة في مصر للقاء الخبراء السياحيين اليونانيين بنظرائهم المصريين من متخصصين في الفنادق والشركات السياحية وغيرهم، لتبادل الخبرات والاتفاق علي عمل برامج سياحية مشتركة والتسويق والترويج لها في العالم.يأتى ذلك فى إطار تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام 2017 بين مصر واليونان وقبرص في مجال السياحة البحرية.كما حرص العناني على دعوة وزير السياحة اليوناني لحضور الليلة المصرية التي ستنظمها الوزارة علي هامش انعقاد بورصة برلين السياحية في شهر مارس من العام الجاري.وتبادل الوزيران الهدايا التذكارية، حيث أهداه العناني مستنسخا من مفتاح الحياة والتي تنتجه الوحدة الإنتاجية بالمجلس الاعلي للآثار، وأهداه ثيوشاريس رمز السلام الخاص باليونان.