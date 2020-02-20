شيرين تتألق في حفل الكويت وتوجه رسالة للجمهور (فيديو)

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلها الغنائي الأول هذا العام في الكويت، وسط حضور جماهير فاق التوقعات.وقدمت شيرين في الحفل الذي تنظمه الجامعة الأمريكية عددا من أشهر أغانيها ومنها «حبه جنه، ولا بتفكر ولا بتحس، ومتحاسبنيش، وكتر خيري، وعلي بالي».ووجهت شيرين عبدالوهاب، رسالة لجمهورها خلال الحفل: «سبب نجاحي الكبير وحبكم ليا هو أنني بحب شغلي.. ياريت ما حدش فيكم يعمل حاجة إلا إذا كان بيحبها.. حبوا ما تعملوا حتى تعملوا ما تحبوا» مؤكدة أن صراخ الجمهور واستقبالهم لها يحييها.ويعد هذا هو الحفل الأول لشيرين عبدالوهاب في الكويت بعد اعتذارها عن حفلها مع الفنان الكبير نبيل شعيل قبل أسابيع.