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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تسير 114 رحلة بمطار القاهرة.. اليوم

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:04 ص
شركة مصر للطيران
شركة مصر للطيران
محمود السعدى
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تُسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والإقليمية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 114 رحلة جوية داخلية وتجارية ودولية إلى مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية؛ لنقل ما يقرب من 12 ألف راكب من مختلف الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني، بقيادة الوزير محمد منار عنبة، على زيادة وتنشيط الحركة السياحية المصرية، استغلالًا لحالة الاستقرار التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

وتشهد معظم رحلات طائرات مصر للطيران خلال الآونة الأخيرة، كثافة ركابية هائلة لحرص آلاف المسافرين من مختلف الجنسيات على ارتياد طائرات الشركة الوطنية للطيران؛ نظرًا للخدمات والتسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الشركة للوفود الركابية والسياحية بمرحلتي السفر والوصول.

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