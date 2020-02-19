«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس (فيديو)

قال محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما شهدته البلاد اليوم من انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار، هو نتيجة التقلبات الجوية التي توقعناها الأيام الماضية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "ما شهده الساحل وجمصة والإسكندرية، أمس كان بداية لحالة عدم استقرار قوية والتي امتدت للوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء، واليوم سقطت أمطار في شرم الشيخ والغردقة وهي أمطار خفيفة مع ارتفاع درجات الحرارة".وأكد أن حالة عدم الاستقرار انتهت وغدًا يسود البلاد جو مشمس وترتفع درجات الحرارة 3 درجات عن اليوم، والعظمى المتوقعة غدًا 20، مشيرًا إلى أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري.