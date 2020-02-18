الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية ثانية

أفادت قناة ليبيا الحدث في خبر عاجل، بأن الدفاعات الجوية للجيش الوطني الليبي أسقطت طائرة تركية ثانية جنوب طرابلس بعد إقلاعها من معيتيقة.ويأتي ذلك بعد إعلان ‎شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش، قبل ساعة، إسقاط طائرة تركية مُسيّرة بعد أن أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.وقالت الشعبة في بيانها، إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وأسقطتها بعد أن حاولت استهداف تمركزات لوحدات القوات المُسلحة في محاور العاصمة.