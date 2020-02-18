معتز حجازي: لا نعرف عدد المدارس بالمنوفية

أقر معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، بحدوث واقعة مدرسة الفاروق بمدينة السادات التعليمية والتي قام خلالها بعض الطلاب بتشغيل فيديو لإحدى الراقصات على الشاشة الموجودة داخل الفصل المدرسي.وقال حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، إن هناك لجنة من إدارة التفتيش بالمحافظة ولجنة من النيابة العامة انتقلوا إلى المدرسة لتحديد المسئولية الجنائية في الواقعة.وأشار إلى أن الواقعة لها جزء جنائي، لافتًا في الوقت ذاته إلى الشق السلوكي للطلاب حيث سيتم النظر إلى دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس، كما أن الطلاب ولحداثة سنهم لن يستوعبوا العقوبات المقررة عليهم بالفصل لعدة أيام.ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية تم المرور من خلال اللجان على كثير من مدارس المحافظة لكن المرور على كافة المدارس أمر صعب.وتابع أن عدد المدارس بالمحافظة غير محصور وغير معروف ولا حتى بصورة تقريبية، خاصة أن إدارة السادات التعليمية من الإدرارات الكبيرة بحسب قوله.