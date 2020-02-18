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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى عن فيديوهات الرقص بمدرسة فى المنوفية: مهزلة (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:07 م
أحمد موسى،
أحمد موسى،
أحلام عبدالرحمن
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أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن حزنه الشديد، لرؤية طلبة المدرسة يحولون السبورة الذكية لوسيلة لهدم وانهيار القيم.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"حزنت وصعقت بعدما شاهدت فيديو لطلاب يشاهدون فيديوهات رقص في مدرسة بالمنوفية".

وتساءل موسى: "من المسئول عن هذه الكارثة؟ من الذي يتابع؟ حصة إيه؟ ولا فسحة؟ وقرروا يعملوا حفلة، ما حدث مهزلة، وأنا في منتهى الحزن والأسى والأسف أن أرى هذا المشهد الذي لا يحدث في حارة".

وأردف: "يحدث هذا في مدرسة يفترض أن تعلم وتربي أجيالا تحب بلدها، لكن ما يحدث الضياع".

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