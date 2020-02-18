أحمد موسى عن فيديوهات الرقص بمدرسة فى المنوفية: مهزلة (فيديو)

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن حزنه الشديد، لرؤية طلبة المدرسة يحولون السبورة الذكية لوسيلة لهدم وانهيار القيم.وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"حزنت وصعقت بعدما شاهدت فيديو لطلاب يشاهدون فيديوهات رقص في مدرسة بالمنوفية".وتساءل موسى: "من المسئول عن هذه الكارثة؟ من الذي يتابع؟ حصة إيه؟ ولا فسحة؟ وقرروا يعملوا حفلة، ما حدث مهزلة، وأنا في منتهى الحزن والأسى والأسف أن أرى هذا المشهد الذي لا يحدث في حارة".وأردف: "يحدث هذا في مدرسة يفترض أن تعلم وتربي أجيالا تحب بلدها، لكن ما يحدث الضياع".