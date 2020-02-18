طبيب مناعة: هناك مستفيدون من تفشي «كورونا» لضرب اقتصاد الصين (فيديو)

قال الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة والوقاية، إن الاحتمال قائم أن يكون سبب انتشار فيروس كورونا هو «عضة خفاش» لأحد العاملين في معمل يبعد مئات الأمتار فقط عن مقاطعة ووهان الصينية.وأضاف مصباح، خلال مداخلة تليفزيونية، أن هناك 29 دولة تمتلك أسلحة بيولوجية وتجري عليها اختبارات مستمرة، ومن الوارد جدًا أن يكون تفشي كورونا ناتج أثناء عمل أحد المعامل البيولوجية.وتابع: "طبقًا لنظرية المؤامرة، فإن هناك مستفيدين من تفشي كورونا لضرب اقتصاد الصين الذي ينمو بصورة متصاعدة تمثل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي، لكن لا يوجد إثبات عملي وواضح لكل هذه الأطروحات"، مشددًا على أن الاحتمال قائم بوجود من يقف خلف انتشار الأوبئة.