روسيا تؤكد ضرورة موافقة مجلس الأمن على مراقبة حظر الأسلحة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ضرورة موافقة مجلس الأمن الدولي على آلية تنفيذ قرار بمهمة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.وقال لافروف، عقب المباحثات الروسية الإيطالية بصيغة (2+2) في روما، اليوم الثلاثاء، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية: بالنسبة لنا، يجب بالطبع أن يوافق مجلس الأمن الدولي على آلية تنفيذ مثل هذه القرارات، وقد أوضحت هذه الفكرة اليوم لزملائي الإيطاليين.وأضاف: لا يمكن استخدام أي آليات وطنية أو إقليمية لهذه الأغراض بمجرد طلب بلد أو مجموعة من البلدان، وقد أكد لنا الزملاء الإيطاليون أنهم يفهمون هذا، متابعا: "التفسيرات التي قدمها لنا أصدقاؤنا الإيطاليون حول خطط استخدام القوات البحرية والجوية والبرية لدول الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا أوضحت لنا بعض الأمور، ولكن الزملاء الإيطاليين وعدونا بمزيد من التفاصيل، التي يتضمنها مفهوم الاتحاد الأوروبي عن هذا النظام.