رسميًا.. «أبوالعينين» نائبًا للجيزة بـ36 ألف صوت

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز محمد أبوالعينيين في الانتخابات التكميلية بالجيزة، إذ حصل على ٣٦٢١٣ صوتًا، وبهذا يكون الفائز قد حصل على الأغلبية المطلقة طبقًا للأصوات الصحيحة.وحصل هشام محمد بدوي على ٦٩١١ صوتًا، والأمير موسى على ٢٧٢ صوتًا، ومجدي السيد السيد على ٢٧٣ صوتًا.