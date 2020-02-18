تفاصيل رفع قيمة التمويل العقاري الممنوح من البنوك

كشف البنك المركزي المصري، عن تفاصيل تعديل نسبة التمويل العقاري إلى إجمالي محفظة القروض، وتضمنت التعديلات شرط ألا تجاوز القروض التي يمنحها البنك للتمويل العقاري ما يعادل 10% بدلا من 5% في السابق من إجمالي محفظة القروض للبنك، وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري، ولا يسري ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.جاء ذلك في أعقاب إطلاق البنك المركزي مبادرة جديدة للتمويل العقاري في 2019، يتم بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، وبناء عليه قرر البنك المركزي زيادة نسبة التمويل العقاري لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التمويل العقاري.