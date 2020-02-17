«مهارات التفكير الفعال» برنامج تدريبى لذوى القدرات الخاصة بتجارة عين شمس

بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي "مهارات التفكير الفعال الكورت لذوي القدرات الخاصة"، والذى نظمته وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة بكلية التجارة جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد قدري عميد الكلية، الدكتور جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنظيم الدكتور حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة بكلية التجارة.وقدمت البرنامج قائدة فريق بداية للتنمية البشرية الدكتور علاء مصطفى المدرب المعتمد من ديبونو الشرق الأوسط وأفريقيا لمنهج الكورت العالمي بمستوياته الست، وذلك خلال أيام ١٧-١٨-١٩ فبراير الجاري بمدرج الجزار من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، صرح بذلك الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد الكلية.وأضاف: أن برنامج الكورت لمهارات التفكير يهدف إلى تنمية القدرة العقلية، إكساب دارس الكورت الثقة بالنفس أمام مواقف الحياة المختلفة، تنمية القدرة على حل المشكلات، اكتساب مهارات إتخاذ القرار، والتفكير التحليلى، والتفكير النقدى، والتفكير الاستراتيجى، والتفكير الإبداعي، ومهارات التنظيم، بالإضافة إلى مهارات التخطيط بوجه عام، بجانب إدراك قيمة الوقت، وتوسعة مجال الخبرة من خلال أنماط عديدة، وتنظيم وتحسين عملية التفكير، إكساب القدرة على التفكير بشكل غير تقليدي، تنمية الإحساس بالمسئولية، إكساب وتنمية مهارة التحدث والقدرة على عرض الأفكار، اكتساب مهارات التفاوض الفعال واكتساب مهارة التواصل الفعال.وأوضحت الدكتورة حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة بكلية التجارة، أن برنامج الكورت الأول يعد حجر الأساس لدراسة باقي المستويات، فهو يهدف في الأساس لتوسيعُ دائرة الفهم والإدراك وتدريب العقل على طريقة استخدام أدوات الكورت بطريقة سليمة، وأيضا يساعد العقل على تنظيم الأفكار بشكل كبير، ولا يمكن دراسة باقي المستويات قبل دراسة المستوى الأول.وأضافت: أن الكورت الأول يحتوى على 10 أدوات للتفكير وهي معالجة الأفكار، اعتبار جميع العوامل، القوانين، النتائج المنطقية وما يتبعها، الأهداف، التخطيط، الأولويات المهمة، البدائل والاحتمالات، الخيارات والقرارات وكذلك وجهات نظر الآخرين.