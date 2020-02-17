عائد من الصين يشيد بالإجراءات الوقائية في الحجر الصحي

أشاد الدكتور مروان الفقي، مدرس الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، أحد العائدين من مدينة ووهان الصينية، بالحجر الصحي والإجراءات الوقائية وحُسن المعاملة للمسئولين هناك والقائمين عليه في مدة الإقامة عقب عَودتهم من الصين، بعد استجابة القيادة السياسية لنداء الإجلاء من المدينة الصينية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال مروان، في تصريحات صحفية خلال عودته من العلمين، إنه جرى توفير آليات للتواصل مع الأهل والأقارب خلال فترة الحجر، معربًا عن فرحته بنجاته وعدم إصابته هو ومرافقوه بالمرض الخطير.وأشار مدرس الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها إلى أنه والمصريون العائدون من ووهان الصحية بعد أن أنهوا إجراءات الحجر الصحي، متواجدين بأتوبيس يتبع وزارة الصحة وتَفصلهم ساعات عن العودة لمقر إقامتهم، موجّهًا الشكر للقيادة السياسية التي لم تتخل عنهم واستجابت لاستغاثتهم وإعادتهم سالمين إلى منازلهم.