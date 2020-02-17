الأربعاء.. الصين تبحث آخر مستجدات «كورونا» في رابطة «آسيان»
الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:12 ص
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يبدأ عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" زيارة إلى دولة لاوس، الأربعاء المقبل، ولمدة 3 أيام؛ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) حول الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين - إن وانغ سيتحدث خلال الاجتماع عن آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا الجديد وجهود مكافحة واحتواء تفشي الفيروس، وأهمية الحفاظ على التبادلات الاجتماعية والاقتصادية الطبيعية بين الصين ودول الرابطة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين - إن وانغ سيتحدث خلال الاجتماع عن آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا الجديد وجهود مكافحة واحتواء تفشي الفيروس، وأهمية الحفاظ على التبادلات الاجتماعية والاقتصادية الطبيعية بين الصين ودول الرابطة.