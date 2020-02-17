الأربعاء.. الصين تبحث آخر مستجدات «كورونا» في رابطة «آسيان»

يبدأ عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" زيارة إلى دولة لاوس، الأربعاء المقبل، ولمدة 3 أيام؛ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) حول الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين - إن وانغ سيتحدث خلال الاجتماع عن آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا الجديد وجهود مكافحة واحتواء تفشي الفيروس، وأهمية الحفاظ على التبادلات الاجتماعية والاقتصادية الطبيعية بين الصين ودول الرابطة.