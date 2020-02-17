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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأربعاء.. الصين تبحث آخر مستجدات «كورونا» في رابطة «آسيان»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:12 ص
كورونا
كورونا
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يبدأ عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" زيارة إلى دولة لاوس، الأربعاء المقبل، ولمدة 3 أيام؛ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) حول الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين - إن وانغ سيتحدث خلال الاجتماع عن آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا الجديد وجهود مكافحة واحتواء تفشي الفيروس، وأهمية الحفاظ على التبادلات الاجتماعية والاقتصادية الطبيعية بين الصين ودول الرابطة.

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