رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع بورصة دبي 0.69% بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:03 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران - طارق عتمان
طباعة
ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.69% رابحا 18.79 نقطة ليصل إلى مستوى 2753.53 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها أسهم إعمار.

وبلغت أحجام التداول بداية تعاملات اليوم 66.3 مليون سهم محققة ما قيمته 42.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 878 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 23 سهما، وانخفضت 3 أسهم، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.93%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الخدمات وحيدا بنسبة 0.75%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 14.58%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 9.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.07%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.56%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 27.1 مليون ورقة بقيمة 5.6 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة الاتحاد العقارية، قائمة الأكثر تداولا بعد إعلانها أمس، عن قرب إتمام عملية تمويل مشروع التوسعة لمشروع الأوتودرم، حيث يبلغ التمويل ما يقارب 200 مليون درهم، وستحقق هذه التوسعة نقلة نوعية، من حيث إعادة الزخم إلى الموتورسيتى وحلبات السباق في الأوتودروم، وتقديم مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بمحبي هواية قيادة السيارات، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية المتنوعة التي تناسب جميع أفراد العائلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

لحظة وصول السيسي جنازة قائد القوات الجوية الأسبق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الجيش السورى يقصف تمركزًا تركيًا فى حلب

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

منذ حوالي 13 ساعة

هانى شاكر لـ«المصنفات»: بلغوا «الآداب» عن محمد رمضان

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

بعد الحويني.. محمد حسان يعترف: « أخطأنا في الدعوة إلى الله»

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

أول تعليق من حمو بيكا على قرار منع مطربي المهرجانات

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

إنفوجراف

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

أيام زمان

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

نجم الساعة

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

«سامسونج» تستأنف عملياتها في مصنع التلفزيونات بالصين

أستاذة جامعية: أفضل طريقة لحماية الكوكب عدم إنجاب الأطفال

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

«القسم الملعون».. عرض فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 يابانيًا

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
لينين الرملي.. عبقري المسرح المصري الحديث.. غيَّر عنوانه!
د. منى حلمى
يوم فالنتين إيه اللى جايين تقولولى عليه؟
د.أحمد الخميسى
اكتشافات فنية مدهشة جدًا
عمرو خالد
مالك بن دينار.. حبه لابنته أنقذه من النار
المزيد

الثقافة

خالد جلال يتسلم درع اللجنة النقابية لبيت الفنون

«الأرملة التي تكتب الخطابات سرًا» تتحلى في ثوبها الإيطالي

عبدالدايم: الفنون الشعبية جزء أصيل من ركائز المجتمعات

تفاصيل اجتماع إدارة البيت الفني للمسرح برئاسة إسماعيل مختار