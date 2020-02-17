ارتفاع بورصة دبي 0.69% بمستهل تعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.69% رابحا 18.79 نقطة ليصل إلى مستوى 2753.53 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها أسهم إعمار.وبلغت أحجام التداول بداية تعاملات اليوم 66.3 مليون سهم محققة ما قيمته 42.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 878 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 23 سهما، وانخفضت 3 أسهم، واستقرت 5 أسهم.وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.93%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الخدمات وحيدا بنسبة 0.75%.وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 14.58%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 9.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.07%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.56%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 27.1 مليون ورقة بقيمة 5.6 مليون درهم.وتصدر سهم شركة الاتحاد العقارية، قائمة الأكثر تداولا بعد إعلانها أمس، عن قرب إتمام عملية تمويل مشروع التوسعة لمشروع الأوتودرم، حيث يبلغ التمويل ما يقارب 200 مليون درهم، وستحقق هذه التوسعة نقلة نوعية، من حيث إعادة الزخم إلى الموتورسيتى وحلبات السباق في الأوتودروم، وتقديم مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بمحبي هواية قيادة السيارات، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية المتنوعة التي تناسب جميع أفراد العائلة.