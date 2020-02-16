مصري عائد من ووهان: الخدمة بالحجر الصحي لم تشعرنا بالوقت

أعرب الدكتور محمد نجاح، أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، والمقيمين في الحجر الصحي، عن سعادته بقرب انتهاء وقت الحجر، قائلًا: "إن الخدمة المتوفرة لم تشعرهم بالأيام".وأضاف نجاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، على شاشة "العربية الحدث": "لم نشعر للحظة أننا في ضيق أو أننا نرغب في العودة، وبالنسبة للمنحة وصلنا إيميل من الصين أن المنحة ما زالت قائمة وأن التعليم سيكون عن بعد عبر الإنترنت".ووجه الشكر للسفارة المصرية في الصين، التي تواصلت مع الجامعات التي دعت للدفاع عن مكتسباتهم في المنح التعليمية لأن المصريين غادروا الصين في ظرف خاص.وأشار إلى أنه مع انقضاء الشتاء وقرب الصيف سينحسر المرض، وهذا ما يفسره إعلان الصين أن استئناف الدراسة سيكون في مطلع أبريل المقبل.