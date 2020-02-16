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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: إطلاق مودة فى 8 جامعات

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:13 م
عمرو عثمان
عمرو عثمان
ولاء جمال
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قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم البدء فى تعميم برنامج مودة للحد من معدلات الطلاق بالمحافظات خلال العام الدراسي الجاري.
وأضاف عثمان أن جامعة جنوب الوادي هي الثامنة بعد إطلاق البرنامج بجامعات الإسكندرية وعين شمس والقاهرة وحلوان وبورسعيد وأسيوط والسويس وفقا للبرتوكول الموقع بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتعليم العالى.

واختتم اليوم الأحد فعاليات ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، في إطار خطة التعميم التدريجية لتنفيذ تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" داخل الجامعات المصرية.

وصرحت رندا فارس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، بأن ورشة العمل التى استمرت على مدار يومين شارك فيها 30 عضوا من هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى وأنه مع نهاية التيرم الدراسى الحالي سيتم تنفيذ ١٠٠ تدريب لاستهداف ٥٠٠٠ طالب وطالبة.

جدير بالذكر أن مشروع مودة، أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة من خلال برنامج تدريبي تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا ورفع وعى تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الفعال بما يساعد في حل الكثير من المشكلات.

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