سلطنة عمان تستبعد حدوث مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن

قالت سلطنة عمان، اليوم الأحد، أنها تسعى لخفض حدة التوتر في منطقة الخليج العربي، مستبعدة حصول أي مواجهة عسكرية في الوقت الراهن بالمنطقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.وقال يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، خلال الجلسة الحوارية التي خُصصت لبحث التوتر في المنطقة والتي أقيمت على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن: "إننا نتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إطار علاقاتنا مع البلدين، ولدينا شعور بأن هناك إمكانية للحوار بينهما، إننا نعمل على خفض حدة التوتر في المنطقة ولا نتوقع حدوث مواجهة عسكرية في الوقت الحالي بالمنطقة".وأضاف وزير الخارجية العماني:" أن لدى البعض الحق في الشعور بالقلق من تصعيد التوتر في المنطقة، وإيران دولة كبيرة وجارة، وإذا عملنا على تنظيم مصالحنا لربما أعطانا ذلك شعورًا بالسلم ".وأوضح "بن علوي" أن تواجد السفن العسكرية بكثرة في مضيق هرمز، ربما يؤدي إلى حدوث أخطاء وزيادة في حدة التوتر، مناشدًا الأصدقاء النظر في أمن الملاحة البحرية القائم حاليًا في مضيق هرمز.يذكر أنه يمر بالممر المائي الواقع بين إيران وسلطنة عمان، والذي يبلغ عرضه عند أضيق نقطة 33 كيلومترًا، نحو 30% من جميع شحنات النفط الخام وغيره من المشتقات النفطية السائلة التي يتم الاتجار بها بحرًا.