طبيب يكشف طريقة انتقال «كورونا» (فيديو)

قال الدكتور أحمد رمزي، أخصائي طب المناطق الحارة والأمراض المتوطنة، إن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل من خلال الشرب أو الأكل، لافتًا إلى أن الأمراض المتعلقة بالتسمم الغذائي أو النزلات المعوية هي التي تنتقل عن طريق الأكل والشرب.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "DMC"، أن فيروس كورونا ينتقل من شخص لآخر من خلال الرذاذ مثل الإنفلونزا العادية، معقبًا: "فيروس كورونا ينتقل من خلال الرذاذ فقط، ولا ينتشر في الهواء، وهذا يحجم من انتشاره إلى حد ما".وأوضح أن الفيروس ينتقل من شخص لآخر إذا كان الشخص قريب في مساحة أقل من متر، مؤكدًا أن مصر حتى الآن لا يوجد بها انتشار لفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة عدم القلق عند الإصابة بالإنفلونزا.