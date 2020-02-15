القومى للامتحانات: «3 ثانوى» بنظام التقييم الجديد العام المقبل

أكد رمضان محمد، مدير المركز القومي للامتحانات، أن اختبارات الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020-2021 ستكون بنظام التقييم الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في وضع أسئلة للصف الثالث الثانوي على بنك الأسئلة.وقال مدير القومي للامتحانات في تصريح خاصة للدستور، إنه يجري الآن تحليل نتائج امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوى لمعرفة أهم المشاكل لتجاوزها ومعرفة ما يمكن تعديله، وأنه جار تحليل أداء الطلاب وتقييم الأسئلة في حالة وجود سؤال صعب، وأنه مثلًا الامتحان بنظام الاختيار من متعدد بها 4 خيارات والـ520 ألف طالب لم يختاروا أحدها فمعني ذلك أن به مشكلة.وأضاف مدير المركز القومي للامتحانات، أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الصفين الأول والثانى الثانوى على بنك الأسئلة الصالحة للسنوات المقبلة، لافتا إلى أنه أصبح لدينا بنك أسئلة يضم عددا كبيرا تتم مراجعته من مستشاري المواد.أوضح أن هناك شراكة وتبادل خبرات مع شركة بيرسون لوضع أسئلة امتحانات نظام التقييم الجديد، لافتا إلى أن دور شركة بيرسون يتركز في البنيه التحتية وبعض الفنيات التي نحتاجها في البنك، وخاصة أن مركز الامتحانات يضم أيضا خبرات قادرة على المشاركة في وضع الامتحانات بالتقييم الجديد.