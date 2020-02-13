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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«100 مليون صحة» تستهدف فحص 34 ألفًا و500 تلميذ فى الوادى الجديد

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:43 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ.ش.أ
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قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم اليوم الخميس بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (100 مليون صحة) للمرة الثانية على التوالي بالمحافظة لفحص طلاب المدارس ضد أمراض التقزم والأنيميا والسمنة.

وأشار وكيل الوزارة- في بيان- إلى أن المبادرة تستهدف فحص 34500 تلميذ من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي خلال 3 أشهر من الآن.

وأكد أنه تم تدشين المبادرة، بمدرستي العبور الابتدائية والأمل الابتدائية الجديدة بإدارة الخارجة التعليمية، وجار تنفيذها بباقي مراكز المحافظة الخمسة وقراها.

وأوضح أن وزارة الصحة كانت قد دشنت للمرة الأولي يوم الأحد 16 ديسمبر 2018، أعمال المسح الطبي ضمن الاستعدادات لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي (100 مليون صحة) من خلال المسح الطبي للمدارس ضد 3 أمراض هي (السمنة- الأنيميا- التقزم).

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