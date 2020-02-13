علامة تظهر على الجسم تعتبر مؤشرًا لـ «سرطان الجلد»

كشف الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل بجامعة الأزهر ومكتشف علاج سرطان الجلد، أسباب الإصابة بسرطان الجلد.وقال حلمي خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "TEN"، إن أهم أسباب الإصابة بسرطان الجلد هو العامل الوراثي أو تأثر الشريط الوراثي الـ DNA بكمية الشمس، نتيجة التعرض التراكمي للشمس، أو التعرض المفاجئ لكمية عالية من أشعة الشمس.وأضاف أن أي بقع غامقة أو حسنات في الجسم أمر طبيعي وقد يعيش بها الإنسان طوال عمره، ولكن حال وجود تغيير في شكلها أو لونها فهذا يدعو للقلق، منوهًا بأن هذا يستلزم الذهاب لطبيب لفحص البقعة بعدسة مكبرة، وحال وجود علامات طبية معينة يتم أخذ عينة بسيطة منها للتأكد من تشخيصها.وأوضح أستاذ جراحة التجميل بجامعة الأزهر، أن الله -سبحانه وتعالى- خلق البشر مختلفين في اللسان وكذلك في اللون، بحيث إن لون كل بشرة يتلاءم مع الطبيعة التي تتواجد بها، ففي الغرب نجد أنهم لا يتعرضون لشمس طول الوقت فتكون بشرتهم بيضاء لتصبح قادرة على تخليق فيتامين "د" بكمية عالية، حتى لا يصابوا بالكساح ولين العظام وسوء الهضم، بينما في دول المنطقة يوجد كمية شمس عالية فجعل الله كمية الميلانين في البشرة عالية حتى لا نصاب بسرطان الجلد، وهذا سبب كون بشرتنا سمراء.