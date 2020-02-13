«حماية الطبيعة»: الحوت القاتل بالغردقة ليس خطرًا

قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، إن الحوت الذي عُثر عليه نافقًا في الغردقة يُطلق عليه القاتل الكاذب نظرًا لكونه من أنواع الحيتان القليلة التي لديها أسنان تتغذى من خلالها على الأسماك كبيرة الحجم والرخويات.وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، إن الحوت النافق على شواطئ الغردقة ليس من الأنواع النادرة، وهو من الحيتان المنتشرة في البحر الأحمر، وعلى مستوى العالم في جميع المحيطات والبحار، لافتًا إلى أن هذا النوع من الحيتان لا يمثل خطرًا للإنسان.وتابع رئيس قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة أن حوت "القاتل الكاذب" من الحيتان التي تتواجد في البحر الأحمر بصورة طبيعية وبكميات كبيرة، ويتشابه مع حوت قاتل، لذلك أطلق عليه الحوت القاتل الكاذب، ويتميز بذكائه وتدريبه والاستجابة للإنسان.