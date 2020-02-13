قافلة طبية لأهالى البلابيش بسوهاج ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج عن تنظيم قافلة طبية مجانية بمقر الوحدة الصحية بقرية البلابيش دائرة مركز دار السلام يومي السبت والأحد المقبلين؛ لتوقيع الكشف وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لأهالي القرية والقرى المجاورة.وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن القافلة تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" وحرصًا من الوزارة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقرى الأكثر فقرًا.وكانت مديرية الصحة نظمت العديد من القوافل الطبية في عدد من القرى الأكثر احتياجًا للرعاية الطبية وفقًا لخطة وزارة الصحة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بتنظيم عدد من القوافل الثابثة والمتنقلة.