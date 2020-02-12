علاء عابد: التشكيك في الانتخابات جريمة يعاقب عليها القانون

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه حزين من تصرفات هشام محمد بدوي دسوقي، المرشح على مقعد النائب الراحل محمد بدوي دسوقي بالجيزة، في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، والفيديوهات التي ينشرها.وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الجماعة الإرهابية تستغل تلك الفيديوهات لتشويه صورة مصر.وأضاف عابد، أن التشكيك في الانتخابات جريمة يعاقب عليها القانون، لأنه تشكيك في نزاهة القضاء وهو أمر مجرم قانونا، حيث إن كل صندوق في هذه الانتخابات يشرف فيها قاضي على كل صندوق.