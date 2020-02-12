«قلبى يا ناس».. حكيم يضع لمسته بعيد الحب

قرر حكيم طرح أحدث أغنياته "قلبى يا ناس" وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، عبر قناته بموقع «يوتيوب».الأغنية من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسى من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، الذي من المتوقع طرحه فى الأسواق خلال الفترة القادمة."الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم كل ألوان الأغنيات، وحققت كل أغنياته نجاحات ضخمة عبر يوتيوب.