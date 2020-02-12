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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يوجه باتخاذ كل الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:08 م
السيسي
السيسي
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ونائبه جمال نجم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزي من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي، في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي.

ووجه الرئيس السيسي، في هذا السياق، بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، والتنسيق بين كل أجهزة الدولة المعنية؛ لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مؤكدا ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من أعبائها، بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية.

من جانبه؛ استعرض محافظ البنك المركزي، أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك خلال العام الماضي، مؤكدا أن البنك المركزي يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبي، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.

كما استعرض "عامر" خلال الاجتماع، آخر التطورات الخاصة بتطبيق استراتيجية البنك المركزي والجهاز المصرفي خلال العام الماضي، بما في ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الخدمية، فضلا عن جهود تطوير وتحديث البنوك، خاصة من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية لتنفيذ مبادرة الشمول المالي، بهدف مواكبة التطورات التي طرأت على العمل المصرفي، وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني عام 2011، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.

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