وجه القمر «دينا فؤاد»: سعادتى لا توصف بنجاح «الأخ الكبير»

دينا فؤاد: الجمهور يناديني الآن بـ«عبير» بسبب الأخ الكبير

دينا فؤاد: شخصيتي في الأخ الكبير موجودة في كل أسرة مصرية

أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن سعادتها بعد نجاح مسلسل «الأخ الكبير»، قائلة: «الحمد لله سعادتي لا توصف بالنجاح الذي يحققه المسلسل».وأضافت وجه القمر دينا فؤاد أنها توقعت النجاح لأنه عمل متميز وسيناريو مكتوب بشكل رائع، بالإضافة إلى اهتمام المخرج بكل صغيرة وكبيرة، وتذليله لأي عقبات تواجه العمل، ووجود إرادة من فريق المسلسل ككل ليخرج في أفضل صورة للمشاهدين.وتابعت: «أحببت شخصية عبير، زوجة الفنان محمد رجب، التي أجسدها في أحداث المسلسل، والحمد لله لفتت أنظار المشاهدين، فالجمهور ينادينى بعبير الآن عندما أكون في أي مكان، وهو أمر يسعدني كثيرًا، ويؤكد أنني وصلت للمشاهدين، وهو ما كنت أتمناه».وأشارت إلى أن شخصيتها بالمسلسل هي مثال للست المصرية القوية، الأصيلة، المخلصة، التي تقف إلى جانب زوجها طوال الوقت، مؤكدة أن جميع مقومات نجاح الشخصية متوفرة، خاصة مع الجمهور بسبب صفاتها الموجودة في بنات الأسرة المصرية.يذكر أن دينا فؤاد أعربت عن سعادتها البالغة بالمشاركة بمسلسل «الأخ الكبير» للنجم محمد رجب، التريند في محرك البحث بجوجل، منذ إذاعة أولى حلقاته.«الأخ الأكبر»، ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ويقوم ببطولته محمد رجب، ودينا فؤاد وأيتن عامر، ومجموعة كبيرة من النجوم من الأجيال المختلفة.