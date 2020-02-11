رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

القارئ البريطانى محمد أيوب عاصف: كنت لاعبا فى أشبال أرسنال

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:11 م
محمد أيوب عاصف
محمد أيوب عاصف
أحمد عبد العزيز
طباعة
قال القارئ محمد أيوب عاصف، إنه ولد في بريطانيا لأب باكستاني وأم مغربية، مشيرا إلى أنه لم يكن يتحدث العربية مطلقا في صغره.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه تعلم القرآن على يد والدته، التي كانت تقرأ له قصار السور، ولكن جده لأمه كان يحفظ القرآن الكريم كاملا، واستكمل معه حفظ القرآن.

ولفت "عاصف" إلى أنه والده اكتشف موهبته في قراءة القرآن، وأيضًا جده لأمه، والذي شجعه على حفظ القرآن.

وأكد أنه في صغره كان لاعب كرة، وكان يلعب في مدرسة أرسنال الإنجليزي، وتم تصعيده للانضمام لفريق أشبال أرسنال لسن 15 سنة، ولعب معهم مباراتين، ولكن والده في هذه الفترة اتخذ قرارا بالسفر إلى مصر، ونقل محل إقامتهم للقاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

منذ ساعتين و 18 دقيقة

صلاح حسب الله يروي تفاصيل سقوط أسانسير قيادات حزب الحرية بالسويس

منذ ساعتين و 30 دقيقة

صينيون فى «شَق الثعبان»: «بناكل زى المصريين»

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع قيادي بـ«الحرية» وإصابة متحدث البرلمان في سقوط مصعد بالسويس

الصور

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف يكذب محمد رمضان: لم أطلب مليمًا من أحد

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

منوعات

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

غازات الاحتباس الحراري تسرع دوران المحيطات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

يوم الإبداع الفني لذوي الاحتياجات الخاصة يبهر جمهور أسيوط (صور)

«النفط ثروة وقوة».. محاضرة بثقافة الإسكندرية

«أروقة» تحتفى بـ«حبة برد» للشاعر علوان الجيلانى

26 فبراير.. توقيع كتاب مذكرات مصطفى الحفناوى بـ«ديوان الزمالك»