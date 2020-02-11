القارئ البريطانى محمد أيوب عاصف: كنت لاعبا فى أشبال أرسنال

قال القارئ محمد أيوب عاصف، إنه ولد في بريطانيا لأب باكستاني وأم مغربية، مشيرا إلى أنه لم يكن يتحدث العربية مطلقا في صغره.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه تعلم القرآن على يد والدته، التي كانت تقرأ له قصار السور، ولكن جده لأمه كان يحفظ القرآن الكريم كاملا، واستكمل معه حفظ القرآن.ولفت "عاصف" إلى أنه والده اكتشف موهبته في قراءة القرآن، وأيضًا جده لأمه، والذي شجعه على حفظ القرآن.وأكد أنه في صغره كان لاعب كرة، وكان يلعب في مدرسة أرسنال الإنجليزي، وتم تصعيده للانضمام لفريق أشبال أرسنال لسن 15 سنة، ولعب معهم مباراتين، ولكن والده في هذه الفترة اتخذ قرارا بالسفر إلى مصر، ونقل محل إقامتهم للقاهرة.