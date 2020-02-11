طارق عامر: القطاع المصرفى مستعد لتمويل ودعم المشروعات البترولية

أكّد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن قطاع البترول مستقر ونفخر بدعم القطاع المصرفي لمشروعاته التي نتطلع لزيادتها في كل المجالات من تكرير وبتروكيماويات ونقل وتوزيع، مبينًا أنَّ القطاع المصرفي مستعد باستمرار لدعم وتمويل النمو في قطاع البترول، موضحًا "مؤمنون بفرص نجاحه وتحقيقه للإنجازات".جاء ذلك خلال جلسة لمحافظ البنك المركزي، ضمن فاعليات اليوم الأول لمعرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"، استعرض خلالها تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي.أضاف: أن "مصر حققت نموًا مضطردًا ونسعى لاستمراره، فجرى اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف عام 2016 وفق دراسات مسبقة وبحيطة كاملة وحقق نجاحات عظيمة وخاصة في حركة تدفق الأموال، كما حققت خطط مواجهة التضخم أهدافها وتمّ جذب استثمارات جديدة من طرح السندات".وأشار إلى اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص وتقديم قروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة ووجود نظام بنكي قوي ومؤمن بشكل كامل وقادر على دعم استقرار السوق وتمويل المشروعات، مشيرا إلى أن الكثير من مشروعات قطاع البترول حاليا ممولة من البنوك المحلية.