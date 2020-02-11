من هي فيكتوريا أبريل التي تزور مصر؟

زارت ظهر اليوم، الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل، معبد فيلة على هامش مشاركتها في مهرجان أسوان لسينما المرأة، وتم تكريمها أمس خلال حفل افتتاح المهرجان على مشوارها الفني.وتستعرض «الدستور» أبرز المحطات في حياة فيكتوريا أبريل:- مغنية وعازفة الجاز وممثلة إسبانية- ولدت في 4 يوليو 1959 بمدريد في إسبانيا- تقيم في باريس- بدأت مشوارها المهني سنة 1975- حصدت جوائز جويا وجائزة أكاديمية الأفلام الأوروبية عن فئة الإنجازات في السينما العالمية سنة 2002 وجائزة جويا لأفضل ممثلة سنة 1996 وجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة- نالت ميدالية الاستحقاق الذهبية في الفنون الجميلة بإسبانيا (2004)