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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الإهمال يصيب «أحمد» بالسرطان.. وزوجته تستغيث بـ«السيسي»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:19 م
خلايا سرطانيه
خلايا سرطانيه
إيمان ماهر
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استغاثت "وفاء" زوجة أحمد خليفة، يعمل حارسًا، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج زوجها الذي أصيب بسرطان الفك بسبب الإهمال.

تقول وفاء لـ"الدستور": "بدأت المأساة عندما اتكسر ضرس زوجى وبدأ خده يتورم وكتب له الأطباء مضادات حيوية لكن دون جدوى، نصحته طبيبة بأخذ عينة من الورم لمعهد الأورام".

وأضافت: "بعد شهور طويلة من العلاج توقف الفك عن الحركة وفُتح خده من الخارج، فقال الأطباء بمعهد الأورام إن السرطان وصل للعصب وعضم الفك وثلاث غدد من الرقبة، ولا بد من خضوعه لعملية استئصال وبالفعل تمت".

وتابعت: "سألنا الأطباء عن إجراءات وقائية، فقالوا إنه فقط يحتاج للراحة، وبعد شهر ونصف من العملية وجدنا فتحًا في جلد الوجه وبدأت قرنية العين تظهر لدرجة أن يربط وجهه من الألم، واكتشفنا أن ما حدث إهمال فى العملية الأولى".

وأشارت وفاء التي لديها طفلان إلى أنها لا تستطيع الإنفاق على المنزل وعلاج زوجها، فليس لديهما دخل بعد مرضه، والكارثة الكبرى أن أطباء أكدوا لها أن الكبد أيضًا بدأ يتأثر.

وطالبت "وفاء" التي تسكن بمنطقة الطالبية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل، إذ إنها قدمت في "تكافل وكرامة" ولم يأت دورها حتى الآن.

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