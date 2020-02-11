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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

#اتصور_كإنك_في_أوروبا.. هاشتاج يروج للمقصد السياحى المصرى

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:08 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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"اتفرج على جمال مصر"، كلمات بسيطة كانت سببا في خروج هاشتاج #اتصور_كإنك_في_أوروبا للعالمية، إذ اطلق أحد مسؤلو جروبات السفر هاشتاج للترويج لسياحة فى مصر، وعرض صورا لأماكن تاريخية للأجانب.

تقوم فكرة الهاشتاج على أن يقوم شخص بتصوير الأماكن السياحية والأثرية التي تبرز معالم مصر القديمة والحديثة، ولاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جميع الدول حول العالم، حتى أن الاجانب شاركوا بفيديوهات التقطوها في أماكن ساحرة بمصر.

ففي مشهد ساحر نشر أحد الأشخاص صورته بحلايب وشلاتين وحوله الجبال وكأنها قطعة من جبال أوروبا.

وكعادة المصريين الذين يتمتعون بالحس الفكاهي، شارك أحد الطلاب بصورته بكلية طب جامعة عين شمس بين الأشجار، وكأنه في أوروبا.

وشارك كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصور من "دهب"، بينما سيطرت مشاهد الثلوج الموجودة في المحافظات بشكل مبهر.

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