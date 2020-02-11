البابا يستعرض حصيلة زيارته الرعوية إلى مُحافظة سوهاج

يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر هذا الأسبوع، صورتين لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال جولته الرعوية لإيبارشيات وأديرة محافظة سوهاج والتي تعد الزيارة الأولي لقداسته هناك، والتي بدأت صباح السبت ١١ يناير المنصرم واستمرت خمسة أيام.وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تحت عنوان "في محافظة سوهاج"، حيث استهل البابا مقاله معربًا عن امتنانه العميق للترحيب الدافئ الذي لاقاه خلال الزيارة من قبل السيد المحافظ،ومدير الأمن، ومفتش الأمن الوطني وكافة القيادات الأمنية، والعسكرية، والتنفيذية، والتشريعية، والدينية بالإضافة إلى الحفاوة البالغة من شعب سوهاج في كل المواضع التي زارها، كما وجه قداسته الشكر والتقدير لكل المجهودات التي بذلتها قوات الشرطة، والجيش في حفظ النظام وتأمين الطرق وتسهيل حركة المرور طوال فترة الزيارة.و استعرض قداسة البابا في ثلاث نقاط رئيسية تفاصيل تلك الزيارة الرعوية أولًا: الإيبارشيات، حيث تضم محافظة سوهاج ست إيبارشيات وتمت زيارتهم جميعًا وأولها إيبارشية سوهاج، والمنشأة، والمراغة مع نيافة الأسقف الأنبا باخوم، ثم إيبارشية جرجا وتوابعها مع نيافة الأسقف الأنبا مرقوريوس، ثم إيبارشية طما وتوابعها مع نيافة الأسقف الأنبا إسحق، وإيبارشية طهطا وجهينة مع نيافة المطران الأنبا إشعياء، ثم إيبارشية البلينا ودار السلام مع نيافة المطران الأنبا ويصا، ثم إيبارشية إخميم وساقلته مع نيافة المطران الأنبا بسادة.وقد تخلل هذه الزيارات إقامة قداسات، وطقس تكريس وعشيات، وإلقاء عظات روحية، ولقاء ومصافحة شعوب هذه الإيبارشيات، كما استعرض البابا الأديرة القبطية في سوهاج، حيث التقى بسبعة مجامع رهبانية، وزار ديرين هما مجمع راهبات دير القديسة دميانة في بني منصور بإيبارشية البلينا، ودير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم.واجتمع في دير السيدة العذراء بأربعة مجامع رهبانية هي (دير السيدة العذراء، ودير الأنبا توماس،و دير الملاك، ودير الشهداء)، بالإضافة إلى أديرة الجبل الغربي وهي دير الأنبا شنودة (الدير الأبيض)، ودير الأنبا بيجول الأنبا بيشاي (الدير الأحمر).كما استعرض البابا الفعاليات المصاحبة للزيارة الرعوية: ففي أول أيام الزيارة كانت هناك ثلاث فعاليات: أولها افتتاح مدراس عيون مصر، وسان جورج التابعة لإيبارشية سوهاج، ثم لقاء كهنة إيبارشيات محافظة سوهاج، ثم مأدبة عشاء لقيادات ومسئولي محافظة سوهاج على شرف قداسة البابا، وفي آخر أيام الزيارة كانت هناك ثلاث فعاليات أخرى أولها لقاء مع الأطفال في إيبارشية طهطا وجهينة، ثم زيارة متحف سوهاج القومي، واخيرًا لقاء شكر وتقدير مع رجال الشرطة.