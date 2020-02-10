رئيس البعثة الطبية يكشف الحالة الصحية للعائدين من «ووهان»

قال الدكتور أحمد عتمان رئيس البعثة المصرية الطبية للعائدين من ووهان الصينية والمتواجد حاليًا في حجر مرسى مطروح، إنهم دخلوا الآن في الأسبوع الثاني، وسينتهي الحجر بعد الأسبوعين طالما أنه لم يثبت إصابة أي أحد بفيروس كورونا.وأضاف عتمان خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض الحالات المعدودة تشهد بعض الأزمات الصحية، ولم يثبت إصابتها بفيروس كورونا، وإنما أمراض أخرى، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة الخدمات الصحية لهم والمتابعة الدقيقة وهي أزمات عارضة، وليست حرجة وليس لها علاقة بالفيروس.وتابع: «نحن ملتزمون بالقواعد العالمية وفترة الحجر لا تتعدى 14 يومًا، لأنها فترة الحضانة العلمية للفيروس ومع انقضائها سيعود العائدون من ووهان إلى حياتهم العادية مع تضاؤل فرص وجود إصابة بالفيروس».وأشار إلى أن الدلائل حتى الآن تعكس الحالة الصحية الجيدة لهم، ويتوقع انقضاء الحجر دون وجود إصابات.وأشار إلى أن القوات المسلحة بالتعاون مع الصحة وفرت أماكن واسعة خاصة ومساحات خضراء في أوقات معينة للناس خاصة مع وجود أطفال مع بعض الأسر وتم توفير كل سبل الحياة لهم.